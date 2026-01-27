Basket, Trento non lascia scampo al Besiktas in EuroCup e avvicina la qualificazione ai playoff

Successo pesante per la Dolomiti Energia Trentino nell’EuroCup di basket 2025-2026! L’Aquila batte nettamente i turchi del Besiktas capoclassifica del girone B per 84-77 grazie soprattutto al secondo quarto con un parziale interno da 25-9 che ha indirizzato la partita sui binari giusti. Per la squadra trentina è la decima vittoria stagionale, con la qualificazione per i playoff oramai ad un passo che potrebbe arrivare già in caso di sconfitta di Ulm domani sera. 19 punti di Dj Steward e doppia doppia di Andrej Jakikowski (15 punti e 10 rimbalzi) decisivi, con 17 punti di Matas Jogela – Conor Morgan top scorer del Besiktas con 15 punti.

Polveri bagnate in apertura di match col punteggio che si sblocca dopo oltre un minuto con i liberi di Toto Forray (2-0). Devante Jones completa il 2+1 per il +4 (9-5), con Ismael Kamagate che mette la freccia per il Besiktas (9-10). Botta e risposta tra Jakimowski e Ugurlu da tre (12-13), con gli ospiti che trovano un mini-allungo (12-18). Vitto Brown dà il +9 ai turchi (15-24), con Jordan Bayehe che chiude il primo quarto dalla lunetta (17-24).

Nella seconda frazione i bianconeri turchi tornano ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio (17-26), con l’Aquila che aumenta i giri del proprio motore e grazie ad un break micidiale di 15-0 mette la freccia a suon di canestri pesanti (32-26). Jonah Mathews interrompe l’emorragia per il Besiktas (32-29), ma DJ Steward replica prontamente per la Dolomiti Energia conservando il +7 (38-31). Un piazzato di Mathews e l’appoggio di Devante Jones valgono il 42-33 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa Trento continua a macinare gioco e punti aggiornando costantemente il massimo vantaggio fino al +15grazie ai punti di Devante Jones (50-35) costringendo coach Alimpijevic a fermare il gioco per un time-out dopo 3’. Anthony Brown e Dotson accorciano per il Besiktas (50-40), ma gli uomini di Massimo Cancelleri ribattono prontamente e sfiorano il +20 grazie al trio Jogela-Battle-Bayehe (59-40). Kamagate dal pitturato prova a dare una scossa ai compagni (64-47) a meno di due minuti dalla terza sirena, con DJ Steward che va fin in fondo e Lemar che fa 2/2 ai liberi: all’ultima pausa breve Trento conduce agevolmente 66-49.

Nel quarto conclusivo il Besiktas rosicchia qualche punto a cronometro fermo con Mathews (66-51), ma i padroni di casa non si scompongono e agganciano i venti punti di margine grazie alla bomba di Jogela (71-51). Ancora Jogela a bersaglio da tre (74-53), con Conor Morgan che replica con la stessa moneta (74-56). I turchi provano a rendere meno pesante il passivo (74-59), ma la Dolomiti Energia ribatte colpo su colpo entrando nei 5’ decisivi sul +18 (79-61). La squadra trentina può quindi permettersi di iniziare a giocare con il cronometro forte dell’enorme gap accumulato nei parziali precedenti, con Jakimowski che appoggia per il +16 (84-68). I liberi di Jakimowski e Lemar dal pitturato fissano il punteggio finale sul 84-77 con cui Trento esulta in casa per una vittoria pesante contro la capolista Besiktas in EuroCup!