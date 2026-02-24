Come sta Tommaso Giacomel? Reso noto il problema alle Olimpiadi: sfuma il sogno Coppa del Mondo

La FISI ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del biathleta Tommaso Giacomel, dopo il malore che lo aveva costretto a ritirarsi nel corso della Mass Start di Anterselva in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A conti fatti la stagione dell’azzurro rischia di essere già finita, perché il problema si è rivelato più importante rispetto a quanto comunicato in un primo momento.

Come riporta il bollettino federale, il 25enne trentino “ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una TAC, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita“.

L’ex leader della classifica generale di Coppa del Mondo verrà dimesso nella giornata di giovedì e tra due settimane effettuerà dei nuovi controlli già pianificati che, se superati con successo, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente. Nella speranza che tutto si rivolva per il meglio ed in maniera definitiva, in primis per la salute del ragazzo, tutto ciò ovviamente estromette Giacomel dalla lotta per la Sfera di Cristallo mentre si trovava al secondo posto della graduatoria con un distacco di 37 punti dal francese Eric Perrot.