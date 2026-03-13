Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?

Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La quinta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

3845 metri di dislivello fanno capire quanto sia dura questa frazione, non ci sarà praticamente un metro di pianura. Prima parte senza GPM, ma con diversi saliscendi, poi si andrà verso la salita di Monte delle Cesane (7,2 chilometri al 7% di pendenza media, una salita vera e propria). Poi si andrà verso il circuito finale, da ripetere due volte: protagonista l’ascesa di Santuario del Beato Sante (4,2 km al 6.2%) che anticipa di poco il traguardo ancora in leggera salita.

FAVORITI

Sarà sfida tra i big della classifica generale, difficile (anche se non impossibile, vista la condizione eccezionale), vedere protagonista ancora Mathieu van der Poel. Attesa per la Maglia Azzurra di Giulio Pellizzari che dovrà sfruttare il lavoro della sua Red Bull – BORA – hansgrohe per resistere agli assalti di uno scatenato Isaac del Toro. Attenzione, soprattutto in chiave tappa, ad un Matteo Jorgenson che è apparso veramente molto brillante. Proverà un colpo anche Giulio Ciccone (Lidl – Trek)?

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Venerdì 13 Marzo – Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 15:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport