Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna vuole vincere la cronometro

Scatta la Corsa dei due Mari. Appuntamento fisso per la Tirreno-Adriatico in apertura: la prima tappa infatti sarà come di consueto la cronometro individuale in quel di Lido di Camaiore. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05; in diretta live testuale su OA Sport.

PERCORSO

Undici chilometri e mezzo, completamente pianeggianti e con pochi cambi di direzione: sarà, come spesso abbiamo visto nelle ultime annate, una cronometro da specialisti puri. L’unica differenza può farla il vento se dovesse cambiare con il passare delle ore, dunque sarà importante anche la scelta nella lista di partenza.

FAVORITI

Filippo Ganna va a caccia del poker: il campione italiano della Ineos Grenadiers vuole la quarta vittoria nella città della Versilia, lui che si è imposto in tre delle ultime quattro occasioni. Sarà sicuramente l’azzurro il grande favorito. Non mancheranno però i rivali: specialista di queste prove è il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), occhio anche a Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe). Sarà anche battaglia per la classifica generale, con Antonio Tiberi che tenterà di guadagnare secondi sul più atteso per il successo finale, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG).

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Lunedì 9 marzo

Ore 12.40 Partenza primo corridore

Ore 15.40 (circa) Arrivo ultimo corridore

PROGRAMMA CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle ore 13.05, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.