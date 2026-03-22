Tennistavolo, Gaia Monfardini e Matteo Mutti vincono i titoli assoluti in singolare

I Campionati Italiani Assoluti 2026 di tennistavolo, andati in scena a Terni (Umbria) incoronano in singolare Gaia Monfardini e Matteo Mutti: l’azzurra cala il tris, vincendo anche il doppio femminile con la madre, Tan Wenling, ed il doppio misto con John Michael Oyebode, il quale conquista anche il doppio maschile con Carlo Rossi.

Nel singolare maschile Matteo Mutti (Apuania Carrara) supera nell’ultimo atto John Oyebode (Tennistavolo Sassari) con lo score di 4-1 (11-9, 11-7, 11-3, 6-11, 11-9), mentre nel singolare femminile la finale premia Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol), che regola Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo) con il punteggio di 4-2 (7-11, 11-9, 3-11, 12-10, 11-9, 11-4).

Nel doppio maschile Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e John Oyebode (Tennistavolo Sassari) superano in finale Matteo Mutti (Apuania Carrara) ed Andrea Puppo (TT Sassari) per 3-1 (11-7, 9-11, 14-12, 11-8), mentre nel doppio femminile Tan Wenling (Tennistavolo Norbello) e la figlia Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol) piegano nell’ultimo atto Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) per 3-1 (11-9, 13-11, 7-11, 11-9).

Nel doppio misto, infine, cala il tris Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol), che con John Michael Oyebode (Tennistavolo Sassari) supera Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Niagol Ivanov Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) col punteggio di 3-0 (11-9, 12-10, 11-6).

FINALI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TENNISTAVOLO 2026

Singolare maschile

Matteo Mutti (Apuania Carrara, 4)-John Oyebode (Tennistavolo Sassari, 2) 4-1 (11-9, 11-7, 11-3, 6-11, 11-9)

Singolare femminile

Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol, 1)-Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo, 6) 4-2 (7-11, 11-9, 3-11, 12-10, 11-9, 11-4)

Doppio maschile

Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari)/John Oyebode (Tennistavolo Sassari)-Matteo Mutti (Apuania Carrara)/Andrea Puppo (TT Sassari) 3-1 (11-7, 9-11, 14-12, 11-8)

Doppio femminile

Tan Wenling (Tennistavolo Norbello)/Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol)-Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito)/Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) 3-1 (11-9, 13-11, 7-11, 11-9)

Doppio misto

Gaia Monfardini (ASV Tennistavolo Südtirol)/John Michael Oyebode (Tennistavolo Sassari)-Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito)/Niagol Ivanov Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) 3-0 (11-9, 12-10, 11-6)