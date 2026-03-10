Tennistavolo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I criteri di qualificazione della International Table Tennis Federation (ITTF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): la quota totale per il tennistavolo rimane di 172 posti (86 uomini e 86 donne), che include sei quote per il Paese ospitante e due posti universali.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di tre posti per gli uomini ed altrettanti per le donne: ogni Paese potrà schierare al massimo due atleti nei singolari (maschile e femminile), una coppia nei doppi (misto, maschile e femminile), ed una squadra mista di 6 atleti (3 per genere).

Per il torneo a squadre miste 5 posti saranno assegnati attraverso gli eventi di qualificazione continentale, mentre altri 6 saranno in palio attraverso la Coppa del Mondo a squadre miste del 2026, infine ulteriori 2 saranno disponibili attraverso il ranking mondiale di gennaio 2028.

Per i tornei di doppio (misto, maschile e femminile) 5 posti saranno assegnati attraverso gli eventi di qualificazione continentale, mentre altri 4 saranno in palio attraverso un evento di qualificazione organizzato tra il 15 marzo ed il 7 maggio 2028, infine ulteriori 2 saranno disponibili attraverso il ranking mondiale del 13 marzo 2028.

Per i tornei di singolare (maschile e femminile) 32 posti (2 per Paese) saranno assegnati alle 16 squadre miste qualificate, mentre altri 21 saranno in palio attraverso gli eventi di qualificazione continentale, infine un massimo di ulteriori 10 saranno disponibili attraverso il ranking mondiale del 5 giugno 2028.