Cinque titoli italiani assoluti, una carriera costruita con pazienza, solidità e continuità, l’Europa come banco di prova e il grande traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024 In questo FOCUS, Giorgia Piccolin si racconta senza filtri: dagli inizi nel tennistavolo alla crescita internazionale, dal peso della costanza quotidiana alle ambizioni future verso Los Angeles 2028. Un percorso che affonda le radici anche fuori dalla palestra: Giorgia ha frequentato la stessa scuola di Tania Cagnotto ed è stata compagna di classe del capitano della Nazionale di volley Simone Giannelli, con cui ha condiviso lezioni private e recuperi scolastici nei momenti più intensi dell’attività sportiva. Un dettaglio che racconta cosa significhi crescere tra talento, sacrificio e normalità, accanto ad altri futuri campioni. Un’intervista che va oltre i risultati e le classifiche, per entrare nella testa e nel cuore di un’atleta che ha fatto della costanza la sua vera forza ✨ #GiorgiaPiccolin #SimoneGiannelli #FOCUS #Tennistavolo #Olimpiadi #Parigi2024 #RoadToLA2028 #SportItaliano #AtletiAzzurri #IntervistaSportiva Conduce Alice Liverani