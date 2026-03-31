Tennistavolo
Tennistavolo, Cifuentes batte Liang nei gironi della World Cup. Ok Felix Lebrun e Manika Batra
Prosegue la fase a gironi della World Cup 2026 di tennistavolo, in corso a Macao. Nel torneo maschile l’impresa di giornata porta la firma dell’argentino Horacio Cifuentes, che supera al set decisivo il cinese Liang Jingkun, battuto per 3-2 (5-11, 11-7, 11-8, 4-11, 11-8), con l’inerzia della partita che cambia più volte, anche se Cifuentes si porta in vantaggio per 9-5 nel set decisivo prima di resistere al tentativo di rimonta di Liang. Il francese Félix Lebrun compie la propria vendetta sportiva e sconfigge il taiwanese Feng Yi-Hsin per 3-1 (11-6, 8-11, 11-4, 11-5), riscattando la sconfitta subita alla World Cup dello scorso anno, quando aveva mancato la qualificazione al tabellone principale per soli quattro punti.
Il campione in carica, il brasiliano Hugo Calderano, inizia la difesa del titolo con una vittoria in tre set contro lo sloveno Lubomir Jancarik, sconfitto per 3-0 (11-4, 11-5, 11-2), e si giocherà l’accesso al tabellone principale domani contro lo svedese Kristian Karlsson. Il numero 1 del seeding, nonché il suo principale contendente al titolo, il cinese Wang Chuqin, inizia il proprio cammino senza troppa fatica, sconfiggendo il romeno Eduard Ionescu in tre set con lo score di 3-0 (11-8, 11-7, 11-1).
Nel torneo femminile l’indiana Manika Batra sconfigge la statunitense Lily Zhang, piegata al quinto set dopo aver mancato due match point nel terzo, col punteggio di 3-2 (11-7, 11-2, 14-16, 5-11, 11-6). L’altra indiana Sreeja Akula, invece, viene sconfitta dalla portoghese Fu Yu, vittoriosa per 3-1 (8-11, 11-9, 15-13, 11-8). La francese Charlotte Lutz regola la statunitense Amy Wang per 3-1 (9-11, 11-6, 11-7, 11-4), infine la rappresentante di Hong Kong, Doo Hoi Kem, piega alla partita decisiva la polacca Natalia Bajor, battuta per 3-2 (10-12, 11-8, 11-5, 6-11, 11-6).