Tennistavolo: i risultati della prima giornata della World Cup 2026 di Macao

Alla Galaxy Arena di Macao si è ufficialmente aperta la World Cup 2026 di tennistavolo. Giornata inaugurale sui campi da gioco asiatici che ha visto il debutto di tanti giocatori e giocatrici del panorama internazionale maschile e femminile. Ecco come sono andate le cose, in questo avvio della fase a gironi.

Singolare maschile

Con le principali teste di serie a riposo, in ognuno dei 16 gruppi da 3 giocatori sorteggiati, spazio agli elementi di seconda e terza fascia. A farsi notare sono stati il cinese Zhou Qihao, che l’ha spuntata 3-1 sul nipponico Ryuusei Kawakami, i francesi Thibault Poret e Simon Gauzy, rispettivamente con un 3-1 e un 3-0 al canadese Eugene Wang e all’algerino Stephane Ouaiche, e il giapponese Yukiya Uda, bravo a regolare 3-o l’atleta di Taipei Chang Yu-An.

Singolare femminile

Iniziano il loro percorso senza affanni le cinesi Sun Yingsha e Chen Xingtong, doppio 3-0 sull’atleta di Taipei Li Yu-Juhn e la rumena Andreea Dragoman. Bene anche le rappresentanti del Sol Levante: Hina Hayata, 3-1 alla tedesca Annett Kaufmann, Miwa Harimoto, 3-0 all’indiana Manika Batra, e Mima Ito, che la spunta 3-2 sulla canadese Mo Zhang.

Domani, martedì 31 marzo, si torna in campo con il Day 2 della fase a gironi. Sono 16 le pool sia al maschile sia al femminile, per un totale di 96 giocatori impegnati (48+48).