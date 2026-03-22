Tardozzi preoccupato: “E’ evidente che Aprilia sia davanti, basta guardare Ogura…Aspettiamo gli aggiornamenti”

Ducati si lecca le ferite dopo il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiania si è assistito al dominio domenicale dell’Aprilia, che ha concretizzato una fantastica doppietta, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin, completa poi dalla presenza di un altro centauro con la moto di Noale nella top-5, ovvero il giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse.

Per la scuderia di Borgo Panigale un terzo e un quarto posto con Fabio Di Giannantonio (Team VR46) e Marc Marquez (Team Factory), mentre Francesco Bagnaia ha concluso anzitempo la sua gara, sulla GP26 ufficiale, per via di una caduta senza conseguenze.

Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il Team Manager della Ducati, Davide Tardozzi: “Va fatto un plauso ad Aprilia perchè hanno fatto vedere di aver lavorato molto bene e hanno trovato due piloti molto veloci come Bezzecchi e Martin. Gli vanno fatti dei complimenti sentiti perché li meritano“, ha dichiarato Tardozzi. “In questo momento, per quanto visto finora, Aprilia è molto competitiva. Io credo e spero che dalla prossima gara riusciamo a giocarcela fino in fondo anche la domenica“, ha sottolineato il Team Manager, ricordando il successo di Marquez nella Sprint in Brasile.

“Dall’Igna e gli ingegneri hanno individuato le aree in cui siamo più deficitari rispetto all’Aprilia. Loro hanno una percorrenza di curva notevole, lo si comprende anche da quanto fatto da un pilota come Ogura con un team clienti. Penso che la cosa sia chiara, trovare delle soluzioni non è semplice, ma ho grande fiducia in Gigi e negli ingegneri Ducati. Poi bisognerà vedere cosa faranno a Noale“, ha sottolineato Tardozzi.

E sulle problematiche dei piloti: “Marquez non è al 100% fisicamente, considerando che che non ha potuto svolgere una preparazione invernale adeguata. Pecco oggi ha dichiarato che il feeling non c’era, assumendosi le proprie responsabilità su quanto è accaduto nel corso delle qualifiche. Non bisogna fare altro che rimboccarsi le maniche“.

Il discorso si è allargato anche al rapporto con Gresini, che secondo alcune voci non sarebbe più dei migliori: “Non vogliamo perdere questo team, visti i risultati ottenuti. Faremo di tutto, ma credo che anche loro vogliono restare in Ducati”. E sulla questione legata alla diminuzione dei giri del GP del Brasile, da 31 a 23: “Non penso proprio dipendesse da Michelin. Noi abbiamo saputo di questo cambiamento pochi minuti del via, in griglia. Non è stato proprio il massimo“.