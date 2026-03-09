ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:



Alessandro Balzarini, classe 2003 è un giocatore dell’AN Brescia da sempre e ha recentemente scritto un pezzo di storia diventando il primo pallanuotista bresciano a vestire la calottina del Settebello .

Reduce dagli Europei di Belgrado 2026 Alessandro si racconta a TALENT ZONE. Non solo pallanuoto giocata: scopriamo un ragazzo profondo che studia Matematica all’Università Cattolica e che, schiacciato dalle pressioni al liceo, aveva pensato di smettere. Una chiacchierata sincera sull’importanza di fermarsi per ritrovarsi, sul valore della leggerezza in vasca e sul saper prendere responsabilità dentro e fuori dall’acqua.

📌 Nel video potrai scoprire:

Il bivio: La difficoltà di scegliere tra scuola e sport di alto livello, la decisione di fermarsi e la spinta per ritornare più forte di prima.

L’approccio mentale: Come conciliare lo studio della matematica e la Serie A1, imparando a giocare con “leggerezza e divertimento”.

Il peso del gruppo: L’importanza di prendersi responsabilità per aiutare la squadra, sia fuori che dentro la vasca.

Il sogno azzurro: Il percorso nelle giovanili, l’emozione della Nazionale maggiore e la gestione della pressione (come il gol decisivo contro la Croazia agli Europei).

Le guide: Il ruolo fondamentale dell’allenatore nella crescita di un giocatore.

Il futuro: La filosofia di Alessandro: procedere un piccolo obiettivo alla volta.

