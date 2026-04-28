Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite speciale Andy Diaz, protagonista assoluto del salto triplo mondiale.

Il 30enne italo-cubano, in azzurro dalle Olimpiadi di Parigi 2024, continua a regalare grandi soddisfazioni all’Italia, confermandosi campione del mondo indoor ai Mondiali di Torun dopo il titolo conquistato a Nanchino nel 2025.

Nonostante una stagione estiva 2025 complicata da un problema di pubalgia, che ne ha limitato le prestazioni ai Mondiali di Tokyo, Diaz è tornato al top con una preparazione mirata. Dopo un inverno ridotto e una partecipazione decisa all’ultimo, oggi si allena a pieno regime con obiettivi sempre più ambiziosi.

👉 Il 4 giugno farà il suo debutto all’aperto al Golden Gala, con un sogno enorme: attaccare lo storico record del mondo di Jonathan Edwards (18.29), imbattuto dal 1995.

🎯 Ma il grande obiettivo della stagione sarà agli Europei di Birmingham, dove è attesa la sfida spettacolare contro Pedro Pichardo, suo connazionale di nascita e campione olimpico e mondiale.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

📊 Intervista esclusiva, analisi e prospettive per uno dei grandi protagonisti dell’atletica mondiale!

#AndyDiaz #SaltoTriplo #AtleticaLeggera #SprintZone #GoldenGala #RecordDelMondo #JonathanEdwards #Pichardo #EuropeiAtletica #Birmingham2026 #Atletica #TrackAndField #ItaliaTeam #RoadToOlympics