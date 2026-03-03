ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d Patrick Hassan è un cestista classe 2007 dell’Aquila basket Trento e della nazionale giovanile italiana. Il talento azzurro ha iniziato a giocare ad alti livelli già a Roma sua città natale per poi spostarsi a Bassano e ora a Trento dove milita nella serie maggiore. Già argento ai mondiali U17 del 2024 e bronzo agli europei u18 del 2025, il playmaker romano è uno dei migliori prospetti per la nostra squadra. Tigre in campo, ma più introverso fuori, sta cercando di trovare il suo spazio e i suoi tempi nella sua, appena cominciata, carriera con la speranza di diventare sempre di più un allenatore aggiunto dentro al campo. Il basket scorre nel sangue della famiglia a partire dal padre e proseguendo con la sorella Isabel Hassan, 2009, anche lei giocatrice della nazionale e del Reyer Venezia. Seguiremo i passi di Patrick, detto Pacho, con il Trento in serie A e in Eurocup. 📌 Nel video potrai scoprire: Le origini a Roma e il percorso di crescita cestistica passando per Bassano fino all’arrivo a Trento. L’emozione del salto tra i grandi: l’impatto con la Serie A e le sfide europee in Eurocup. I successi in azzurro: le medaglie pesanti conquistate ai Mondiali U17 (2024) e agli Europei U18 (2025). La doppia anima di “Pacho”: l’introversione nel quotidiano e la leadership feroce da playmaker sul parquet. La visione del ruolo: cosa significa essere un allenatore aggiunto in campo per gestire i ritmi della squadra. Il legame speciale con la sorella Isabel e la passione di famiglia per la palla a spicchi. 🔍 Parole chiave: Patrick Hassan, Pacho Hassan, Aquila Basket Trento, Serie A basket, Eurocup, Nazionale italiana basket, Mondiali U17, Europei U18, pallacanestro italiana, playmaker, LBA, Isabel Hassan, Reyer Venezia, TALENT ZONE, pallacanestro giovanile. #PatrickHassan #AquilaBasketTrento #LBA #Eurocup #TalentZone #BasketItaliano #NazionaleBasket #Italbasket #Playmaker #PachoHassan #SerieA #Pallacanestro #FIBAU18 #FIBAU17