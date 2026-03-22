Quando i giganti e slalom delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026: orari, programma, tv

Non è ancora tempo di far calare il sipario sulla stagione dello sci alpino. Le Finali della Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia) infatti si preparano per la seconda parte, quella conclusiva, ovvero quella dedicata alle prove tecniche, dopo che sono andate in archivio quelle veloci.

Quale sarà il programma? Si tornerà in pista nella giornata di martedì 24 marzo. Alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche del gigante maschile, mentre alle ore 10.30 sarà la volta della prima manche dello slalom femminile. Alle ore 12.30 toccherà alla seconda e decisiva manche del gigante maschile, mentre alle ore 13.30 si chiuderà la gara femminile tra i rapid gates con la seconda manche.

La stagione del Circo Bianco si chiuderà ufficialmente nella giornata di mercoledì 25 marzo. Alle ore 09.30 si partirà con la prima manche del gigante femminile, seguito alle ore 10.30 dalla manche inaugurale dello slalom maschile. Alle ore 12.30 si tornerà in azione con la seconda manche del gigante femminile, quindi gran finale alle ore 13.30 con la seconda manche dello slalom maschile, ultimo atto dell’annata.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 24 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Finali Lillehammer

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Finali Lillehammer