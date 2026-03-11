Sci alpino, cambia il programma di Courchevel: specialità invertite, i nuovi orari per la Coppa del Mondo

Il programma del fine settimana a Courchevel, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato riscritto dagli organizzatori a causa delle condizioni meteo: le previsioni della vigilia, infatti, annunciano un po’ di neve in terra francese e, anche in base allo stato della pista, scaldata dal sole, si è deciso di rivedere il calendario per il weekend del 13-15 marzo.

Inizialmente erano stati annunciati un superG nella giornata di venerdì 13 marzo (recupero della gara cancellata per nebbia a Garmisch), una discesa libera sabato 14 marzo e poi un altro superG domenica 15 marzo. Il cambio effettuato è il seguente: discesa subito venerdì alle ore 11.00, poi i due superG tra sabato (ore 11.00) e domenica (ore 10.45).

Ricordiamo che si tratta degli ultimi appuntamenti agonistici di questa stagione prima delle Finali di Lillehammer (Norvegia) che ci terranno compagnia dal 21 al 25 marzo. L’Italia punterà in alto con Giovanni Franzoni e Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026).

NUOVO CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO COURCHEVEL

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 Discesa libera maschile

Sabato 14 marzo

Ore 11.00 SuperG maschile

Domenica 15 marzo

Ore 10.45 SuperG maschile