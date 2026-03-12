Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Are e Courchevel, canali, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino sta ormai per volgere al termine, ma ci sarà ancora un ultimo fine settimana prima delle finali di Lillehammer. Infatti le donne saranno impegnate in Svezia ad Are con un weekend totalmente dedicato alle prove tecniche, visto che sono in programma un gigante ed uno slalom; mentre gli uomini saranno di scena già domani sulle nevi francesi di Courchevel, dove si disputeranno una discesa e poi due superG.

Sono ben dodici le azzurre convocate per la trasferta in Svezia. Ci sarà il ritorno in gigante di Laura Pirovano, reduce dalla meravigliosa doppietta in discesa in Val di Fassa. Tra le porte larghe fari puntati anche su Lara Della Mea, quarta alle Olimpiadi e a caccia del primo podio della carriera. Ci saranno anche Sofia Goggia e Asja Zenere, che ha conquistato il terzo posto in superG sempre in Val di Fassa. Presenti in gigante anche Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Laura Steinmair ed Alice Pazzaglia; mentre tra i pali stretti oltre a Della Mea e Pazzaglia ci saranno anche Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Beatrice Sola ed una tra Steinmair e Mathiou.

In quel di Courchevel saranno protagonisti gli uomini-jet. Ovviamente fari puntati su Giovanni Franzoni e Dominik Paris, che stanno lottando per il podio in entrambe le classifiche di specialità. In discesa vogliono fare bene soprattutto Benjamin Jacques Alliod e Christof Innerhofer, visto che entrambi sono ancora in corsa per giocarsi un posto alle finali di Coppa del Mondo. La speranza è quella che le condizioni del meteo possano migliorare visto che oggi è stata cancellata la prova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Are e Courchevel, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO ARE 2026

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.00 Discesa libera femminile Soldeu

Sabato 28 febbraio

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

Domenica 1 Marzo

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

CALENDARIO SCI ALPINO COURCHEVEL 2026

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 Discesa maschile Courchevel

Sabato 14 marzo

Ore 11.00 SuperG maschile Courchevel

Domenica 15 marzo

Ore 10.45 SuperG maschile Courchevel

COPPA DEL MONDO ARE E COURCHEVEL 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (gare Courchevel), Rai Sport HD (gare di Are)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.