Sci alpino, cancellata la seconda prova a Courchevel: programma rivoluzionato per la Coppa del Mondo

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stata cancellata e dunque non si disputerà nella giornata di venerdì 12 marzo. Gli organizzatori hanno deciso di preservare la pista, scaldata dal sole, e hanno optato per non fare svolgere un nuovo testa sulla pista Eclipse dopo quello svolto nella giornata odierna.

Le previsioni meteo annunciato hanno anche un po’ di neve per il fine settimana e si era deciso di riscrivere la programmazione per l’evento sulle nevi transalpine. Il cambio effettuato è il seguente: discesa subito venerdì alle ore 11.00, poi i due superG tra sabato (ore 11.00) e domenica (ore 10.45).

L’Italia punterà in particolar modo su Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse. Riflettori puntati sugli svizzeri Franjo Von Allmen, Marco Odrmatt, Alexis Monney e l’austriaco Vincent Kriechmayr, senza dimenticarsi del francese Nils Allegre e dello statunitense Ryan Cochran-Siegle.

NUOVO CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO COURCHEVEL

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 Discesa libera maschile

Sabato 14 marzo

Ore 11.00 SuperG maschile

Domenica 15 marzo

Ore 10.45 SuperG maschile