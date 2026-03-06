Sport in tv oggi (venerdì 6 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla F1, nelle prime ore del mattino italiano, con l’inizio del primo week end del Mondiale 2026. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia) si comincerà a fare sul serio e non si vorrà lasciare nulla al caso. Ferrari spera di essere protagonista.

Allargando il discorso, in primo piano il torneo di tennis di Indian Wells con Jannik Sinner e tanti italiani in campo. L’imbarazzo nella scelta per i match da guardare. Sport invernali poi a tenere banco con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile di scena in Val di Fassa e il massimo circuito internazionale del biathlon a Kontiolahti. Da non dimenticare i Mondiali Sprint di speed skating a Heerenveen e soprattutto la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 6 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

Venerdì 6 marzo

02:30 F1, GP Australia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

03:15 Snowboard, Coppa del Mondo 2026: qualificazioni donne/uomini halfpipe a Sapporo (Giappone) – Nessuna copertura tv/streaming.

06:00 F1, GP Australia 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:00 Judo, Grand Prix Upper Austria 2026: prima giornata (eliminatorie) – Diretta streaming su Judo Tv.

09:05 Curling in carrozzina, Paralimpiadi 2026: Giappone vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

09:35 Salto con gli, Coppa del Mondo 2026: HS130 femminile a Lahti (Finlandia) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

10:30 Sci di fondo, Mondiali juniores 2026: 10 km a tecnica classica maschile – Diretta streaming su https://watch.fis-ski.com/live/300155.

10:30 Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 12 km Mass Start uomini Junior ad Arber (Germania) – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e su Eurovision Sport.

10:45 Sci alpinismo, Europei 2026: individuale femminile a Shahdag (Azerbaijan) – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Slittino, Coppa del Mondo 2026: Nations Cup ad Altenberg (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

11:30 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2026: prima giornata a Perth (Australia) – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:30 Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 9 km Mass Start femminile ad Arber (Germania) – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e su Eurovision Sport.

11:30 Sci alpino, Coppa del Mondo 2026: discesa femminile in Val di Fassa – Diretta tv Rai 2 (fino alle 13:00) e RaiSport HD (dalle 12:50); in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

12:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: competition round femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

12:30 Sci di fondo, Mondiali juniores 2026: 10 km a tecnica classica femminile – Diretta streaming su https://watch.fis-ski.com/live/300155.

12:30 Sci alpinismo, Europei 2026: individuale maschile a Shahdag (Azerbaijan) – Nessuna copertura tv/streaming.

12:30 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs Pro Recco – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: competition round maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

13:30 Golf, Arnold Palmer Invitational: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

14:15 Salto co gli sci, Coppa del Mondo 2026: HS130 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

14:40 Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 12 km Mass Start uomini Youth ad Arber (Germania) – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e su Eurovision Sport.

15:40 Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 9 km Mass Start donne Youth ad Arber (Germania) – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e su Eurovision Sport.

16:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: 5 km Gundersen donne – Diretta streaming Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

16:35 Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: 10 km Gundersen uomini – Diretta streaming Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

17:00 Judo, Grand Prix Upper Austria 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17:10 Biathlon, Coppa del Mondo 2026: 20 km Individuale maschile a Kontiolahti – Diretta streaming su Eurosport1 HD,DAZN, Discovery Plus, HBO Max e su Eurovision Sport.

18:30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:30 Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2026: L’Ekipe Orizzonte vs Plebiscito Padova – Diretta streaming su WP Channel.

19:00 Speed skating, Mondiali Sprint 2026 a Heerenveen: seconda giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport1, Discovery+ e su HBO Max.

19:15 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Scozia vs Francia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2026: Pallanuoto Trieste vs Smile Cosenza Pallanuoto – Diretta streaming su WP Channel.

20.00 Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20:00 Tennis, ATP Indian Wells 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Zverev 1° match e inizio programma dalle 20:00 italiane; Cobolli vs Kecmanovic 1° match e inizio programma dalle 20:00; Musetti vs Fucsovics 2° match e inizio programma dalle 20:00; Sinner vs Svrcina 4° match e inizio programma non prima delle 03:00 italiane di sabato 7 marzo)

20:00 Tennis, WTA Indian Wells 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Potapova 3° match e inizio programma dalle 20:00 italiane)

20:00 Basket, Eurolega 2026: Stella vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Bayern Monaco vs Borussia Monchengladbach – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: ventunesima giornata – Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Napoli vs Torino – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20:45 Calcio, Ligue1 2026: PSG vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, laLiga 2026: Osasuna vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

21:00 Calcio, FA Cup 2026: Wolverhampton vs Liverpool – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

21:10 Rugby, Sei Nazioni 2026: Irlanda vs Galles – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.