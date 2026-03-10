Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG: arrivata l’ultima qualificata alle Finali, debutto assoluto

Sofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’appuntamento con questa specialità è per il 22 marzo, la fuoriclasse bergamasca riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Sarà sufficiente un sesto posto per assicurarsi il trofeo, in caso di un riscontro peggiore bisognerà osservare il risultato che sarà conseguito dalla più immediata inseguitrice.

Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (e fuori dalla top-25 di superG), la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 (ma Federica Brignone ha deciso di chiudere in anticipo la propria stagione, in modo da concentrarsi sul pieno recupero fisico) e la Campionessa del Mondo juniores. L’iridata giovanile è un nome emergente e poco conosciuto al grande pubblico: Emy Charbonnier, che si è imposta con un vantaggio di 41 centesimi nei confronti della statunitense Logan Grosdidier e di 0.52 sull’austriaca Pia Hauzenberger sulle nevi di Narvik (Norvegia).

Nata l’8 settembre 2005, la 20enne francese non ha mai gareggiato in Coppa del Mondo e dunque alle finali di Lillehammer sarà la sua prima volta in assoluto nel massimo circuito internazionale itinerante. Negli ultimi tre anni ha sempre disputato i Mondiali juniores, non entrando mai in top-10 fino al trionfo in superG; in Coppa Europa vanta una sola top-10 (ottava nel superG di St. Anton lo scorso 19 gennaio), nel suo palmares figura il bronzo in superG alle Universiadi 2025.

QUALIFICATE FINALE COPPA DEL MONDO SUPERG

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI SUPERG

1. Sofia Goggia (Italia) 449

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 386

3. Emma Aicher (Germania) 304

4. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 289

5. Romane Miradoli (Francia) 260

6. Ester Ledecka (Cechia) 244

7. Elena Curtoni (Italia) 234

8. Malorie Blanc (Svizzera) 233

9. Cornelia Huetter (Austria) 199

10. Lindsey Vonn (USA) 190 (infortunata, non parteciperà alle Finali)

11. Laura Pirovano (Italia) 181

12. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 169

13. Keely Cashman (USA) 151

14. Corinne Suter (Svizzera) 145

15. Laura Gauche (Francia) 140

16. Roberta Melesi (Italia) 137

17. Camille Cerutti (Francia) 129

18. Ariane Raedler (Austria) 109

19. Nina Ortlieb (Austria) 102

20. Mirjam Puchner (Austria) 92

21. Ilka Stuhec (Slovenia) 86

22. Mary Bocock (USA) 74

23. Breezy Johnson (USA) 74

24. Asja Zenere (Italia) 67

25. Valerie Grenier (Canada) 64

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI SUPERG

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.133

3. Camille Rast (Svizzera) 963

7. Paula Moltzan (USA) 614

8. Sara Hector (Svezia) 597

10. Julia Scheib (Austria) 572

Altre atlete possono ambire a raggiungere i 500 punti dopo le due gare tecniche di Are (su tutte l’albanese Lara Colturi, la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Lena Duerr).

CAMPIONESSA OLIMPICA

Federica Brignone è 26ma nella classifica di specialità con 61 punti, ma lo status di Campionessa Olimpica le consentirebbe di partecipare alle Finali. La valdostana ha però deciso di chiudere in anticipo la propria stagione.

CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES

Emy Charbonnier (Francia)