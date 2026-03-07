Laura Pirovano incredula: “Coppa del Mondo? Surreale…Tanta sfortuna, in due giorni ho pareggiato i conti”

Laura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA al Passo San Pellegrino. La trentina ha replicato il successo conseguito ieri sulle nevi dolomitiche, primeggiando ancora con un solo centesimo di vantaggio sulla seconda classificata (ieri la tedesca Emma Aicher, oggi l’austriaca Cornelia Huetter) e conquistando la seconda affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

L’azzurra è balzata in testa alla classifica di specialità quando all’appello mancano solo le Finali di Lillehammer: la nostra portacolori può fare affidamento su 28 lunghezze di margine nei confronti di Aicher e ha tutte le carte in regola per alzare al cielo la Sfera di Cristallo, impresa che sembrava quasi impossibile fino a qualche settimana fa. Tra un paio di settimane la resa dei conti sulle nevi norvegesi, dove si preannuncia un duello davvero serrato per l’ambito trofeo.

Laura Pirovano ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ci credevo meno di ieri, a metà pista ero stanchissima, ieri mi ha dato tante emozioni e tolto tante energie. Ho cercato di mollare, ma avevo la sensazione che non fosse abbastanza: quando ho visto la luce verde per un centesimo, ho detto mi “state facendo uno scherzo?”. Ho sempre parlato della sfortunata che ho avuto, in questi due giorni direi che ho pareggiato i conti“.

La 28enne ha proseguito: “Incredibile è l’aggettivo giusto, surreale e troppo bello. Sono in testa, ma non ci voglio pensare: sono emozioni che faccio fatica a gestire, sono al settimo cielo. In testa a una gara dalla fine è surreale: ho sempre mancato il passettino, ma la mia costanza sta pagando e sono felice“.

Un ultimo passaggio da parte dell’azzurra: “Oggi è più facile gestire le emozioni, sono ancora sotto shock per come è successo perché per due giorni per un centesimo… Due ragazze hanno fatto gara pari con me, perché un centesimo e cinque centesimi su una pista di più di due chilometri sono nulla. Sapevo di essere lì, sciare abbastanza bene e giocarmela, ma non pensavo così. Sono felicissima. Ho fatto una piccolissima parte rispetto ad altre e spero anche solo di avvicinarmi alle mie compagne perché sono state sempre un esempio. Non vedo l’ora di gareggiare domani anche se sono stremata, la pista è troppo bella e spero che esca fuori un bel superG”.