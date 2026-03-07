Snowboard, dieci azzurri nelle fasi finali del PSL di Spindleruv Mlyn

Si è da poco conclusa la mattinata di qualificazioni valida per il PSL di Spindleruv Mlyn, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026. Sulle nevi ceche, in attesa delle fasi finali in programma dalle ore 13.00, gli atleti hanno lottato con due manche cronometrate per cercare di rientrare nel tabellone degli ottavi di finale.

In campo femminile, al termine delle due run su pista rossa e blu, la giapponese Miki Tsubaki ha fatto segnare il miglior tempo in 1’08″54, che le vale la qualificazione con il miglior pettorale. Attenta anche Lucia Dalmasso che chiude al terzo posto con un ritardo di 79 centesimi dalla nipponica. Strappano il pass per la qualificazione anche Elisa Caffont, sesta (+1.05), Elisa Fava, nona (+1.97) e Jasmin Coratti, undicesima (+2.82).

Ottime discese anche quelle degli azzurri che fanno tripletta in testa alla classifica dei tempi. Il migliore è stato Daniele Bagozza con il crono di 1’04″36, seguito da Aaron March (+0.36) e da Gabriel Messner (+0.39). Con un po’ di fatica accede alla fase finale anche il vincitore della Sfera di Cristallo Maurizio Bormolini, nono a 0.86. Strappano il pass anche Mirko Felicetti in undicesima piazza (+0.94) e Tommy Rabanser, quattordicesimo (+1.05). Fuori invece Edwin Coratti, ventitreesimo a +1.81.