Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8? Cosa dice la legge e la scelta di Sky

Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, che si giocherà stasera (ore 21.30) sul cemento della località statunitense. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dal ko rimediato nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic e dalla cocente sconfitta nei quarti dell’ATP 500 di Doha per opera di Jakub Mensik, si è rimesso in gioco nel primo torneo stagionale di questo livello e ora cercherà di avere la meglio sul numero 3 del ranking ATP.

Il numero 2 del mondo conduce per 6-4 nei precedenti con il teutonico e ha vinto gli ultimi cinque testa a testa, tra cui la finale degli Australian Open 2025 e un confronto nel round robin delle ultime ATP Finals. In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev: si materializzerà il primo capitolo della grande rivalità tra l’azzurro e l’iberico in questa annata agonistica.

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, ma l’offerta è riservata soltanto agli abbonati. Sinner-Zverev non potrà essere seguita in chiaro, su TV8 o altri canali. La domanda degli appassionati era legittima perché una nuova legge prevede l’obbligo di trasmettere gratis e in chiaro le semifinali e le finali degli Slam e dei tornei di livello 1000 con la presenza di un italiano/a.

Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere e dunque Sky aveva la totale discrezione sulla possibilità di trasmettere questa partita in chiaro: non era obbligato a farlo, ma poteva decidere di renderla fruibile gratuitamente. Così non ha fatto, vedremo se la situazione cambierà in occasione di una possibile finale a Indian Wells.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV OGGI

Sabato 14 marzo

Ore 21.30 Alexander Zverev vs Jannik Sinner

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 23.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.