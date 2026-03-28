Jiri Lehecka si proietta alla sfida in finale a Miami contro Sinner: “Voglio divertirmi in campo”

Jiri Lehecka ha dato prova delle sue qualità nel corso del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo nettamente Arthur Fils e raggiungendo la sua prima finale in un evento di questa categoria. Il ceco si è imposto con un netto 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 10 minuti, dominando l’incontro senza se e senza ma. Una prestazione di grande forza e costanza.

Raramente si era potuto apprezzare Lehecka sciorinare un tennis così continuo nel corso dell’intero match, trovando con grande facilità soluzioni complicate e piegando la resistenza del transalpino. Sulla sua strada, nell’atto conclusivo, ci sarà Jannik Sinner, che ha battuto nell’altra semifinale il tedesco Alexander Zverev.

Lo stesso ceco non ha nascosto la sua soddisfazione dopo una prestazione che incarna perfettamente la convinzione con cui sta giocando questo torneo. “È una sensazione fantastica. È qualcosa su cui ho lavorato tutto l’anno e durante la preparazione pre-campionato“, ha spiegato in conferenza stampa.

Il n.22 del mondo ha sottolineato la fiducia che ha maturato nel suo gioco: “Ho sempre avuto fiducia nel mio gioco e nel lavoro che ho svolto. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata“. Una sensazione che si è riflessa in campo: “La semifinale è stata un buon esempio di come voglio giocare. Ho eseguito tutto molto bene, quindi sono molto contento della prestazione“. Alla domanda se fosse stata una delle migliori partite della sua carriera, la sua risposta è stata chiara: “Assolutamente sì“.

Al di là della sua impressionante prestazione, Lehecka ha voluto anche contestualizzare la sua situazione attuale. “Certo, sono molto emozionato di essere in finale. Era uno dei miei obiettivi“, ha ammesso. Tuttavia, il giocatore ceco ha offerto una riflessione che va oltre il tennis: “Allo stesso tempo, so che è solo uno sport . Ci sono cose più importanti che stanno accadendo nel mondo in questo momento, quindi cerco di ricordarmelo“, ha osservato.

Con la partita più importante della sua carriera ormai alle porte, il suo obiettivo per domenica è chiaro: “Cerco solo di fare quello che so fare meglio e di divertirmi in campo“. Ha aggiunto: “Cerco di vivere il presente ; vedremo cosa succederà domenica“.