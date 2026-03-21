Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streaming

Giornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l’ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in relazione alla stagione 2025-2026. Si va in scena dalle 15:30 per le qualificazioni e dalle 18:00 per le finali, in un ultimo assaggio di velocità che, però, non comprende il più forte di tutti.

Il motivo è anche abbastanza comprensibile, e si ricollega ai fatti di Drammen con la caduta tremenda che ha costretto Klaebo a saltare la 50 km di Oslo. Occasione per tanti, e in particolare ultima della carriera per Federico Pellegrino, che si ritrova così a poter dare il colpo di coda finale a una grandissima carriera. Chiaramente non sarà solo e chiaramente in tanti cercheranno di impedirgli di fare il suo nella sua amata tecnica libera, ma quello odierno sarà un vero e proprio saluto a uno dei grandissimi della specialità.

Le sprint di Lake Placid, valide per l’ultima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, si terranno quest’oggi. Non ci sarà diretta tv, ma è prevista diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (finali), nonché su Eurosport 1 (finali), DAZN (finali), Discovery+, HBO Max. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI A LAKE PLACID

Sabato 21 marzo

Ore 15:30 Qualificazioni Sprint TL

Ore 18:00 Finali Sprint TL

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAKE PLACID 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurosport 1, DAZN (finali), Discovery+, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport