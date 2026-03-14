Sci di fondo: Frida Karlsson conquista la 50 km a Oslo, Jessie Diggins a un passo dalla Coppa del Mondo

Va a Frida Karlsson la 50 km di Oslo Holmenkollen, disputata a tecnica libera e per la prima volta con una partenza avvenuta poco dopo (per l’esattezza 45 minuti dopo) quella degli uomini. In verità è un tris di Svezia, con Karlsson che s’impone in 2:07’48″2 dopo aver letteralmente dominato la gara da un certo punto in poi.

Se per 35 km, infatti, il duello è Svezia-Norvegia con accessi di Diggins, da quel momento inizia a essere semplicemente un affare riservato a Karlsson, che se ne va senza poter essere più ripresa. O meglio, ci prova un po’ Groetting, che però deve cedere anche lei di fronte al forcing che taglia definitivamente in due il discorso competizione. Il tutto dopo che, alla fine, erano state in sette, dopo alterne vicende nella nebbia norvegese, a separarsi dalla concorrenza fin da poco prima del 30° chilometro.

Nella volata per il secondo posto, molto tesa peraltro (e con scaramucce anche nel dopogara), va davanti Linn Svahn, che si prende la piazza d’onore con un ritardo di 1’48” davanti a Jonna Sundling (+1’48″4) per il già citato tris della Svezia. Quarta posizione per Heidi Weng, prima delle norvegesi, a 1’49″6 davanti alla già citata Karoline Groetting a 1’52″4.

Sesta posizione per Jessie Diggins: l’americana, distante 1’58″6, ha praticamente prenotato la Coppa del Mondo e non la vince automaticamente già prima di Lake Placid solo perché la matematica dice che ci sono ancora tre punti per l’aritmetica. Settima la norvegese Nora Sanness a 1’59″5, ultima del gruppo di testa.

Più indietro le restanti facenti parte della top ten, la svizzera Nadja Kaelin a 3’03″9, la tedesca Pia Fink a 3’04″3 e la ceca Katerina Janatova a 3’05″5. L’unica italiana in gara, Caterina Ganz, va a chiudere con il 37° tempo a 8’32″3 dalla vincitrice.