Sci di fondo, a Holmenkollen la “novità” della 50 km femminile in contemporanea a quella maschile

Sabato 14 marzo la Coppa del Mondo femminile di sci di fondo sarà di scena a Holmenkollen, dove si disputerà la terza 50 km della storia. Le donne competono infatti su tale chilometraggio solo dal 2023, mentre in passato si erano cimentate sui 20 km o sui 30 km. Quest’ultima distanza, in particolare, ha saputo fornire gare emozionanti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI.

In questo 2026 vi sarà la “novità” di vedere uomini e donne in pista assieme. Le virgolette sono doverose, perché le ragazze scatteranno 45 minuti dopo i maschi. Non ci sarà “scontro diretto”. È però evidente come, prima o poi, le due metà del cielo possano trovarsi contemporaneamente sul percorso con il passare dei giri. Una decisione presa a uso e consumo delle televisioni e della quale si discuterà.

L’Italia, nei suoi momenti di massimo splendore, non ha mancato all’appello della gloria sportiva. Lo testimonia l’elenco dei podi conquistati dalle azzurre nelle gare tenutesi sulle piste più prestigiose che esitano, seppur in altri tempi e altri format.

OSLO FEMMINILE – TUTTI I PODI ITALIANI

1991 – 5 km TL – 2^ DI CENTA Manuela

1994 – 15 km TL – 2^ DI CENTA Manuela

1997 – 30 km TL – 1^ BELMONDO Stefania

1999 – 30 km TL – 2^ BELMONDO Stefania

2002 – 30 km TL – 1^ BELMONDO Stefania; 3^ PARUZZI Gabriella

2004 – 30 km TL – 2^ VALBUSA Sabina

2011 {WCH} – Sprint TL – 2^ FOLLIS Arianna

OSLO FEMMINILE

I PRECEDENTI DELLE 50 KM

12/03/2023 {SKATING}

1. HAGA Ragnhild (NOR)

2. SLIND Astrid Ø. (NOR)

3. DIGGINS Jessie (USA)

4. STADLOBER Teresa (AUT)

5. SANNESS Nora (NOR)

6. BERGANE Margrethe (NOR)

7. WENG Tiril Udnes (NOR)

8. NISKANEN Kerttu (FIN)

9. EIDUKA Patricijia (LAT)

10. PIIPPO Eveliina (FIN)

19. FRANCHI Francesca (ITA)

09/03/2024 {ALTERNATO}

1. KARLSSON Frida (SWE)

2. ANDERSSON Ebba (SWE)

3. HENNIG Katharina (GER)

4. STADLOBER Teresa (AUT)

5. NISKANEN Kerttu (FIN)

6. SUNDLING Jonna (SWE)

7. SLIND Astrid Ø. (NOR)

8. MATINTALO Johanna (FIN)

9. CARL Victoria (GER)

10. PÄRMÄKÄOSKI Krista (FIN)

30. GANZ Caterina (ITA)

DNF COMARELLA Anna (ITA)