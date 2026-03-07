Dove si farà l’ultima discesa? I precedenti di Laura Pirovano, Aicher fa paura su quella pista

Laura Pirovano si presenterà da leader della classifica di discesa libera alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e potrà fare affidamento su un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher in occasione dell’ultima gara stagionale in questa specialità, prevista il prossimo 21 marzo nel comprensorio di Lillehammer. Sarà la località norvegese a ospitare gli atti conclusivi, nello specifico le gare veloci saranno protagonista sulla pista di Kvitfjell, un pendio di non semplice lettura e che potrebbe rivelarsi ostico per la nostra portacolori.

La trentina ha gareggiato a queste latitudini in otto occasioni, i migliori risultati arrivarono lo scorso anno: quinta e sesta in discesa libera. Per il resto sempre fuori dalla top-10: quindicesima in superG e in discesa nel 2023 (non portò a termine il secondo superG), 36ma e 22ma nei due superG del 2024, 17ma nel superG del 2025. La 28enne è però entrata in una nuova dimensione e dunque è lecito aspettarsi delle prestazioni di maggiore caratura tecnica, anche se la pressione potrebbe creare dei brutti scherzi.

I precedenti di Emma Aicher a Kvitfjell sono decisamente migliori: lo scorso anno conquistò un primo e un secondo posto in discesa libera, da evidenziare anche una quinta piazza nel superG del 2023. La tedesca riuscirà a replicarsi ai vertici anche tra un paio di settimane? In caso di primo o secondo posto, Pirovano avrebbe bisognare di arrivare direttamente alla sue spalle per alzare al cielo il trofeo.