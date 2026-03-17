Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tv

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l’attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’azzurra riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Le due vittorie in Val di Fassa l’hanno messa in una posizione privilegiata: con un primo o un secondo posto il trofeo sarebbe certo, dalla terza piazza in giù bisognerà osservare il risultato della teutonica.

Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (e fuori dalla top-25 di superG, ad esempio la statunitense Mikaela Shiffrin) e la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 (la statunitense Breezy Johnson è già ammessa attraverso la graduatoria, dunque non ha bisogno di usufruire di questo slot). Non sarà presente la Campionessa del Mondo juniores, perché il titolo iridato di categoria non è stato assegnato a causa del maltempo.

La finale di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino si disputerà sulle nevi di Kvitfjell (Norvegia) nella giornata di sabato 21 marzo alle ore 12.30 italiane. Laura Pirovano scenderà con un pettorale tra il numero 6 e il numero 15 (verrà sorteggiato il giorno prima, quando verrà definito anche il programma di giornata con i vari intervalli di partenza). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LAURA PIROVANO FINALE DISCESA COPPA DEL MONDO

Sabato 21 marzo

Ore 12.30 Discesa libera femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FINALE DISCESA LILLEHAMMER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.