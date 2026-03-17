Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tv

Sofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, quando all’appello mancano soltanto le Finali previste nel comprensorio di Lillehammer: la fuoriclasse bergamasca riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Sarà sufficiente un sesto posto per assicurarsi il trofeo, in caso di un riscontro peggiore bisognerà osservare il risultato che sarà conseguito dalla più immediata inseguitrice.

Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (e fuori dalla top-25 di superG, ad esempio la statunitense Mikaela Shiffrin), la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 (ma Federica Brignone ha deciso di chiudere in anticipo la propria stagione, in modo da concentrarsi sul pieno recupero fisico) e la Campionessa del Mondo juniores (la francese Emy Charbonnier).

La finale di superG della Coppa del Mondo di sci alpino si disputerà sulle nevi di Kvitfjell (Norvegia) nella giornata di domenica 22 marzo alle ore 10.45 italiane. Sofia Goggia avrà in dotte un pettorale tra il numero 6 e il numero 15 (verrà sorteggiato il giorno prima, quando verrà definito anche il programma di giornata con i vari intervalli di partenza). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SOFIA GOGGIA FINALE SUPERG COPPA DEL MONDO

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FINALE SUPERG LILLEHAMMER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.