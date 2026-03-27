Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a Budapest

Va in archivio la lunga giornata dedicata alle fase preliminare in quel di Budapest, città che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di scherma, specialità sciabola maschile. Saranno complessivamente sette gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale di domani, cinque dei quali si sono assicurati il ticket proprio passando per le eliminatorie.

Erano già certi della partecipazione in virtù del ranking Luca Curatoli e Michele Gallo, entrambi al rientro dopo l’infortunio che li ha tenuto fuori a Salt Lake City. Il portacolori a distinguersi maggiormente tra tutti i connazionali è stato Pietro Torre, abile a passare il turno fin dal segmento a gironi, partendo da numero 3.

Sono dovuti passare invece dal tabellone preliminare Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Niente da fare invece per Marco Martello e Mattia Rea, fuori all’ultimo assalto, mentre in precedenza avevano già salutato la competizione Edoardo Cantini, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli.

Domani, sabato 28 marzo, le ostilità cominceranno alle ore 10:00. Mentre domenica andrà in scena la prova a squadre.