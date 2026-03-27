Scherma, otto spadiste azzurre presenti in tabellone ad Astana

Saranno otto le spadiste azzurre presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Astana in Kazakhstan. La metà erano, però, già qualificate grazie alla loro posizione nel ranking mondiale: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk.

A loro si sono aggiunte subito dopo la fase a gironi Carola Maccagno (6 vittorie e 0 sconfitte) ed Alice Clerici (5 vittorie ed una sconfitta). Successivamente negli assalti preliminari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale anche Gaia Caforio e Roberta Marzani, quest’ultima che ha sconfitto nell’ultimo turno in un derby tutto italiano Lucrezia Paulis all’ultima stoccata per 15-14.

Eliminata anche all’ultimo assalto Federica Isola, che è stata battuta dall’americana Margherita Guzzi Vincenti con il punteggio di 15-10. Nei turni precedenti si erano fermate, invece, Gaia Traditi e Nicol Foietta.

Domani (primi assalti dalle 5 del mattino italiane) oltre alla prova individuale femminile si terrà anche quella maschile ed in tabellone per l’Italia ci sono Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco.