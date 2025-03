Salto con gli sci, è il momento di saltare nel tempio di Oslo Holmenkollen

Archiviati i Mondiali di Trondheim, la Norvegia resta comunque il palcoscenico sul quale recita la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Le prossime due tappe si disputeranno difatti nel Paese Scandinavo, peraltro in contesti particolarmente prestigiosi, a cominciare da Oslo.

L’Holmenkollen skifestival è nato nel 1892 ed è stato successivamene cooptato dal massimo circuito. Curioso notare come, agli albori, il salto con gli sci fosse parte integrante della competizione di combinata nordica. Gli specialisti hanno pertanto dovuto attendere fino al 1933 prima di avere una gara a essi dedicata!

Per molti anni, a Oslo si è disputata una sola prova individuale. In tempi più recenti, il programma ha raddoppiato gli appuntamenti. Non sarà così in questo 2025, complice anche la collocazione infrasettimanale. Si torna, pertanto, al passato. La dinamica riconferisce quella solennità che solo “la gara unica” può avere.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°15

Luogo: Holmenkollen (Norvegia)

Impianto: Holmenkollenbakken (HS134)

Competizioni ospitate: 45 [Large Hill]

Prima gara: 17 febbraio 1966 (Mondiali)

16 marzo 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 10 marzo 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – FREUND Severin (GER)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2019 – JOHANSSON Robert (NOR)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2022 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – FORFANG Johann Andre (NOR)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 (3-3-2) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (3-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

3 (1-2-0) – LANISEK Anze [SLO]

2 (1-1-0) – KASAI Noriaki [JPN]

2 (1-0-1) – JOHANSSON Robert [NOR]

2 (0-1-1) – EISENBICHLER Markus [GER]

2 (0-0-2) – STOCH Kamil [POL]

1 (1-0-0) – ZYLA Piotr [POL]

1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-1-0) – WELLINGER Andreas [GER]

1 (0-1-0) – SUNDAL Krisoffer Eriksen [NOR]

1 (0-1-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

1 (0-0-1) – HAYBÖCK Michael [AUT]

1 (0-0-1) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-0-1) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (0-0-1) – HÖRL Jan [AUT]

PODI DIVISI PER NAZIONE

34 (12-10-12) – AUSTRIA

27 (11-8-8) – NORVEGIA

15 (5-5-5) – GERMANIA [All-Inclusive]

11 (4-5-2) – FINLANDIA

11 (6-1-4) – POLONIA

10 (2-5-3) – GIAPPONE

10 (2-3-5) – SLOVENIA [All-Inclusive]

9 (3-3-3) – SVIZZERA

4 (1-2-1) – CECHIA [All-Inclusive]

2 (0-2-0) – CANADA

2 (0-0-2) – SVEZIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 27° il 12 marzo 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 7 su 9

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 34° il 9 marzo 2024

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate: 1 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 50° il 10 marzo 2024

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 4