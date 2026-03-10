Gli sport invernali italiani continuano a brillare anche dopo le Olimpiadi di casa. Il movimento azzurro colleziona successi, vittorie e podi nei circuiti di Coppa del Mondo.
Nella nuova puntata di Salotto Bianco, il talk settimanale dedicato alle discipline olimpiche di neve e ghiaccio, analizziamo il momento degli azzurri.
Focus sui grandi protagonisti del weekend:
• la prima vittoria in Coppa del Mondo di Laura Pirovano
• il successo di Giulia Murada
• il ritorno al trionfo di Elena Curtoni
• l’ennesima impresa del dominatore dello snowboard Maurizio Bormolini
Dalle piste di sci alpino allo snowboard, passando per tutte le discipline impegnate nello scorso fine settimana.
🎙️ Dario Puppo e Massimiliano Ambesi vi aspettano in diretta sul canale YouTube di OA Sport alle 20:45.
💬 Durante la trasmissione potrete interagire live in chat con domande e commenti.
#SportInvernali #SciAlpino #CoppaDelMondo #Snowboard #LauraPirovano #ElenaCurtoni #MaurizioBormolini #Olimpiadi #OASport