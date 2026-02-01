Rugby Seven maschile: le Fiji trionfano a Singapore rimontando la Francia

Si è conclusa a Singapore la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile conquistano la vittoria delle Fiji. Una tappa combattuta, ma dove le prime quattro della classifica si confermano in gran forma, con Fiji e Francia che arrivano fino all’ultima sfida decisiva.

Nella fase a gironi la pool A vede le Fiji chiudere al primo posto con tre successi su tre, seguita dal Sudafrica con due vittorie, mentre non conquistano le semifinali la Spagna, con una vittoria, e la Gran Bretagna, che chiude ultima. Nella pool B, invece, tre su tre per la Francia, che così precede la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre vengono eliminate Australia, un successo, e una deludente Argentina, che chiude a quota zero successi.

Le semifinali sono molto combattute, anche se confermano lo stato di forma visto il giorno prima. Le Fiji, infatti, superano la Nuova Zelanda per 21-14, con i pacifici che rimontano dallo 0-14 e ribaltano la situazione con due mete di Viwa Naduvalo. Vince anche la Francia, che supera il Sudafrica per 12-5, con le mete di Paulin Riva e Simon Desert nel primo tempo decisive e Blitzbokke che non riescono a rimontare.

La finale, dunque, è tra Francia e Fiji. Dopo un avvio equilibrato il match si sblocca al 5’ con la meta di Jordan Sepho, con la Francia che allunga con Paulin Riva per il 12-0 con cui si chiude il primo tempo. Cambia tutto, però, nella ripresa, con le Fiji che prendono in mano il match, accorciano con Viwa Naduvalo e subito dopo effettuano il sorpasso con la meta di Kavekini Tanivanuakula. Non riesce a reagire la Francia e allo scadere Pilipo Bukayaro fissa il punteggio sul 21-12 per le Fiji.