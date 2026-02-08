Rugby Seven femminile: a Perth ennesima vittoria della Nuova Zelanda

Si è conclusa a Perth la quarto tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile va in scena il solito copione, con le due dominatrici della stagione che per la quarta volta di fila vanno in finale. E per la terza volta è la Nuova Zelanda a trionfare, battendo le padrone di casa dell’Australia

Nella fase a gironi la pool A ha visto le neozelandesi fare senza problemi tre su tre, precedendo gli USA, mentre restano fuori dalle semifinali il Giappone e le Fiji. Non cambia la musica nella pool B, con tre vittorie su tre per l’Australia, che precede la Francia, mentre chiudono agli ultimi due posti Canada e Gran Bretagna.

Seguono lo stesso copione anche le semifinali, dominate dalle due regine del rugby a sette. La Nuova Zelanda non fatica ad avere la meglio della Francia, battuta con un netto 34-14, mentre l’Australia supera gli Stati Uniti con un rotondo 26-5.

Finale, dunque, per la quarta volta di fila tra Australia e Nuova Zelanda. Una finale che resta in equilibrio per un tempo, chiuso con le ospiti avanti 12-7, con Heidi Dennis a marcare per l’Australia e poi le mete di Pouri-Lane e Teneti. Nella ripresa la stessa Teneti allunga e poi Vahaakolo e Saili chiudono il discorso per il 29-7 finale.