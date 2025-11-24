Rugby, la Georgia crolla nel ranking. Il Giappone conquista la seconda fascia per i sorteggi iridati

Ultimo weekend di test match autunnali e definite dunque le fasce di merito in vista dei sorteggi della Rugby World Cup 2027. E l’ultimo weekend è stato caratterizzato dal successo del Giappone in casa della Georgia, che ha fatto guadagnare una posizione nel ranking ai nipponici e al Galles, con i georgiani che sono crollati e usciti dalla seconda fascia in vista della RWC.

La vittoria contro l’Irlanda non smuove troppo la classifica per il Sudafrica che si conferma in vetta salendo a 93,94 punti, con alle sue spalle la Nuova Zelanda, che si conferma a 90,33 punti. Guadagna qualche decimo di punto l’Inghilterra battendo l’Argentina e si conferma al terzo posto con 89,41 punti.

Giù dal podio l’Irlanda, quarta con 87,97 punti e che viene avvicinata dalla Francia, con i transalpini quinti, ma saliti a 87,24 punti. L’Argentina rimante in sesta posizione scendendo a 84,397 punti, confermandosi comunque in prima fascia di merito. L’Australia è settima con 81,53 punti, fuori dalla prima fascia di merito nei sorteggi iridati. Si confermano all’ottavo posto le Fiji che hanno 81,14 punti. La squadra isolana precede la Scozia, che ha 80,22 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 78,98 punti.

Fuori dalla top10 la Georgia che cede in casa con il Giappone e crolla al tredicesimo posto, fuori dalla seconda fascia di merito iridata, e viene superata dal Galles e soprattutto dal Giappone, che così conquista l’ultimo posto per la seconda fascia. L’Uruguay scavalca la Spagna ed è quattordicesima.

World Rugby Ranking – aggiornato al 24 novembre 2025

1 Sudafrica 93.94

2 Nuova Zelanda 90.33

3 Inghilterra 89.41

4 Irlanda 87.97

5 Francia 87.24

6 Argentina 84.97

7 Australia 81.53

8 Fiji 81.14

9 Scozia 80.22

10 Italia 78.98

11 Galles 74.23

12 Giappone 74.09

13 Georgia 73.18

14 Uruguay 69.19

15 Spagna 69.01