Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finale

Il calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup. Il primo weekend di aprile – dal 3 al 5 – apre il sipario sugli ottavi di finale, un mosaico di sfide secche dove ogni dettaglio pesa come un titolo. Poi tutto scorrerà veloce: quarti tra il 10 e il 12 aprile, semifinali a inizio maggio e, sullo sfondo, la notte del 22 maggio al San Mamés di Bilbao. È qui che la competizione cambia pelle, abbandona ogni prudenza e si affida al fascino crudele dell’eliminazione diretta.

In questo scenario, i riflettori italiani si accendono su Treviso e Parma, due città che si preparano a vivere un fine settimana europeo dal sapore intenso. A Monigo, sabato, la Benetton Treviso accoglie i gallesi del Cardiff, avversari familiari ma mai banali. Cardiff arriva con una stagione solida alle spalle e un’identità fisica, strutturata, capace di trasformare ogni possesso in una sfida. Per i biancoverdi, però, è proprio questo il tipo di partita che accende il pubblico e alimenta ambizioni: il fattore campo, in notti come questa, diventa materia viva.

Domenica, a Parma, il copione cambia ma non l’intensità. Le Zebre Parma si trovano davanti un ostacolo dal gusto francese, il Pau, formazione di vertice del Top 14 e portatrice di un rugby concreto, chirurgico nelle fasi decisive. Al Lanfranchi sarà una prova di maturità: non solo per superare il turno, ma per misurare la consistenza di una crescita che, a tratti, ha già mostrato segnali incoraggianti.

Intorno, il tabellone degli ottavi si compone come una galleria di contrasti e stili: Connacht contro Sharks, Montpellier opposto a Perpignan, Exeter che sfida Munster, fino agli incroci tra Newcastle e La Rochelle, Ulster e Ospreys, Stade Français e Dragons. Partite diverse, ma unite dallo stesso destino: novanta minuti per restare dentro il sogno europeo. E in questo racconto, Treviso e Parma cercano la loro pagina più elegante.