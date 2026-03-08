Record del mondo cancellato per scia di una macchina? No problem: Jacob Kiplimo ricorre il primato di mezza maratona!

Jacob Kiplimo aveva letteralmente sbriciolato il record del mondo di mezza maratona il 16 febbraio 2025, sostenendo un ritmo furibondo a Barcellona e completando i 21,097 chilometri in terra catalana con il superlativo crono di 56:42, abbassando di ben 48 secondi il precedente primato timbrato dall’etiope Yomif Kejelcha il 27 ottobre 2024 a Valencia.

Quella prestazione non venne però ratificata da World Athletics, perché si era ritenuto che la macchina apripista avesse condotto la gara troppo vicino all’atleta, offrendogli una scia vantaggiosa. Il 25enne ugandese non si è abbattuto e ci ha riprovato un anno più tardi, dettando legge in maniera perentoria a Lisbona e siglando il record del mondo di mezza maratona.

In attesa di ufficializzazione da parte della Federazione Internazionale, chiaramente. Jacob Kiplimo ha corso in 57:20, dieci secondi meglio del crono di Kejelcha, in un appuntamento del circuito delle Super Halfs (le mezze più veloci del panorama internazionale). Il fresco Campione del Mondo di cross ha scaldato così la gamba in vista della Maratona di Londra, Major in programma il prossimo 26 aprile dove è atteso dallo scontro vibrante con Sebastian Sawe.