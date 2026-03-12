Quanti soldi guadagna Anna Trocker per aver vinto i Mondiali juniores? Montepremi sorprendente a Narvik

Anna Trocker ha dominato il gigante di Narvik e si è laureata Campionessa del Mondo juniores, dettando legge in maniera perentoria tra le porte larghe in Norvegia e infliggendo distacchi astronomici a tutte le avversarie. Dopo aver siglato il miglior tempo nella prima manche, la talentuosa altoatesina si è distinta anche nel secondo atto e ha chiuso con il perentorio crono di 2:04.04, imponendosi con un margine di 1.37 sulla statunitense Elisabeth Bocock e 1.75 sulla connazionale Tatum Bieler.

La 17enne era tra le grandi favorite della vigilia e si è prontamente distinta in un contesto competitivo, che solitamente premia atlete con un promettente futuro davanti. Si tratta del risultato più importante della carriera per la nostra portacolori, che in questa stagione ha debuttato alle Olimpiadi (nella combinata a squadre siglò addirittura un tempo migliore di Mikaela Shiffrin in slalom) e ha esordito in Coppa del Mondo (ha disputato cinque gare, non riuscendo a strappare il pass per la seconda manche).

Il risultato odierno ha un peso specifico importante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma una grande vittoria in campo internazionale va analizzata anche sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Anna Trocker con la vittoria nel gigante dei Mondiali juniores di sci alpino? La risposta potrebbe essere sorprendente: zero euro, non è previsto un montepremi in denaro per chi sale sul podio in questa rassegna iridata di categoria.

Oltre alle medaglie gli organizzatori hanno garantito premi locali come opere d’arte e immagini, che indubbiamente aiuteranno a ricordare questo bel momento vissuto in terra scandinava. Grande a questo successo, Anna Trocker si è garantita il diritto di partecipare alle Finali della Coppa del Mondo in gigante: il regolamento prevede che la Campionessa del Mondo juniores possa presentarsi al cancelletto di partenza insieme alle migliori 25 della classifica di specialità e alle atlete con più di 500 punti nella generale.

