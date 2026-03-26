Quando si giocano le semifinali a Miami: sera o notte per l’Italia, la guida tv e streaming

Le semifinali del Masters 1000 di Miami si disputeranno venerdì 27 marzo: la prima si giocherà alle ore 20.00 italiane, mentre la seconda andrà in scena alle ore 00.00 italiane (mezzanotte). Si preannuncia grande spettacolo sul cemento statunitense, dove i migliori quattro giocatori del torneo si contenderanno la qualificazione all’atto conclusivo in Florida: chi avrà l’onore di scendere in campo domenica 29 marzo (ore 21.00) per cercare di alzare al cielo il trofeo?

L’ordine di gioco verrà comunicato nelle prossime ore. Una semifinale vedrà coinvolti il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils, mentre dall’altra parte del tabellone si disputeranno i quarti di finale nella giornata odierna: Jannik Sinner affronterà il padrone di casa Frances Tiafoe, il tedesco Alexander Zverev è atteso dal confronto con l’argentino Francisco Cerundolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali del Masters 1000 di Miami. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), la seconda anche su Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi, diventeranno poi sei a partire da domenica).

CALENDARIO SEMIFINALI ATP MIAMI

Venerdì 27 marzo

Ore 20.00 Semifinale 1

Sabato 28 marzo

Ore 00.00 Semifinale 2

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP MIAMI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) per entrambe le partite, per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) per la seconda semifinale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.