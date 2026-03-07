Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita gara in chiaro

Dopo le qualifiche andate in scena all’alba italiana, il momento topico del fine settimana arriverà con il via allo spegnimento dei semafori previsto domani, domenica 8 marzo, alle ore 05.00 italiane, quando andrà in scena la gara del GP dell’Australia.

Il primo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l’Albert Park Circuit, e prevede 58 giri della lunghezza di 5.278 km per un totale di 306.124 km: verrà decretato il primo vincitore stagionale, che balzerà in vetta alla classifica piloti.

Il GP sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara in chiaro sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2026

Domenica 8 marzo

05.00 F1, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8, tv8.it

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita 14.00 TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, differita 14.00 tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 8 marzo

14.00 F1, GP Australia: gara – Differita in chiaro su TV8 HD e tv8.it