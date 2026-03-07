F1, Max Verstappen: “Incidente? Mai capitato nulla del genere in carriera”

Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha terminato molto prima del previsto le qualifiche valide per il GP di Australia, atto inaugurale del Mondiale 2026 di Formula 1. L’ex Campione del Mondo è stato infatti eliminato in Q1 dopo essere finito contro le barriere, motivo per cui partirà dalla ventesima piazzola nella gara di domani.

Un incidente che ha in qualche modo confermato l’andazzo già visto nelle sessioni precedenti, dove il nativo di Hasselt è rimato costantemente lontano dalla posizioni che contano. Una volta arrivato in zona mista, non poco nervoso Max ha svelato le sue sensazioni dopo quanto successo:

“Non so cosa sia accaduto – ha detto Verstappen – Stavo solo frenando e all’improvviso l’asse posteriore si è bloccato dal nulla. È una cosa che non mi era mai capitata prima in carriera. Non so dire altro. Non mi piace affatto, non mi sto divertendo”.

L’olandese non ha poi certamente risparmiato le critiche per ciò che concerne il nuovo regolamento, pur senza aggiungere nulla rispetto a quanto già detto:” Ci sono così tante cose che dovremmo considerare, credo, in generale come sport. Quindi, cosa posso dire?“