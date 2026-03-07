F1, Oscar Piastri: “C’era ottmismo dopo ieri, dobbiamo trovare più prestazione”

Il 2026 di Oscar Piastri comincia dalla terza fila. L’oceanico si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito Albert Park di Melbourne.

I timori della vigilia sono stati in parte confermati per il pilota per team papaya, il quale ha raccolto un gap di 0.809 rispetto a George Russell, pole man di giornata davanti al teammate Andrea Kimi Antonelli e alla Red Bull Racing di Isack Hadjar. Una volta arrivato in zona mista, il padrone di casa ha commentato quanto fatto.

“Sì, insomma, credo che siamo più o meno dove pensavamo di essere – ha detto Piastri – Sai, ovviamente dietro le due Mercedes siamo piuttosto vicini. Quindi non è una grande sorpresa che siamo dove siamo. Penso che oggi sia andato tutto abbastanza liscio. Penso che abbiamo lavorato bene, ma ovviamente dobbiamo trovare un po’ di tempo. Quindi sì, aspettiamo e vediamo come possiamo provare a trovare un po’ di prestazione. Ma possiamo costruire una base solida su questo”.