Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024…

Laura Pirovano si è qualificata alla seconda manche del gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella rinomata località svedese. Dopo aver vinto le due discese libere disputate settimana scorsa in Val di Fassa, festeggiando così i primi successi in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, l’azzurra si è cimentata tra le porte larghe ed è riuscita a superare il taglio, meritandosi così il diritto di presentarsi al cancelletto di partenza per il secondo atto in programma alle ore 13.00.

Scesa con il pettorale numero 31, facendo leva sul fatto che ha conquistato più di 500 punti in classifica generale, la 28enne trentina ha concluso al 28mo posto con il tempo di 1:15.48, accusando un ritardo di 3.62 secondi dalla svizzera Camille Rast, capace di dettare legge con un margine di 11 centesimi sull’austriaca Julia Scheib, 0.56 sulla statunitense Paula Moltzan e 0.60 sulla neozelandese Alice Robinson. Promosse Sofia Goggia (ottava a 1.56), Asja Zenere (nona a 1.73), Lara Della Mea (13ma a 2.42) e Ilaria Ghisalberti (27ma a 3.59).

Laura Pirovano non si cimentava in un gigante di Coppa del Mondo dal 6 gennaio 2024, quando non riuscì a qualificarsi alla seconda manche in quel di Kranjska Gora (Slovenia). Con quella odierna, vanta 35 presenze in questa disciplina nel massimo circuito e l’ultima volta che è entrata tra le migliori 30 risale addirittura al 7 marzo 2021, quando fu 26ma a Jasna (Slovacchia).

Il miglior risultato in carriera è il 19mo posto conseguito il 28 ottobre 2017 a Soelden (Austria): servirà una bella rimonta oggi pomeriggio per superare quel riscontro. Senza mai dimenticarsi che Laura Pirovano si laureò Campionessa del Mondo juniores in gigante nel 2017, curiosamente proprio ad Are…