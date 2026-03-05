Puppo: “Sinner vuole giocare meno conservativo, ma finora è risultato meno efficace”

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano, da molti considerato il quinto Slam, apre il cosiddetto Sunshine Double che comprende anche il Masters 1000 di Miami dando il via alla importante trasferta negli States. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore del programma, ha iniziato con un riepilogo degli ultimi ottimi risultati: “Arriviamo da un fine settimana importante e dopo quanto visto anche gli Australian Open le aspettative sono alte verso Indian Wells. Nel weekend scorso i nostri portacolori hanno fatto grandi cose. Si dice spesso che i tennisti italiani possano ottenere risultati importanti sulla terra ma, come ha fatto vedere anche Cobolli, non è sempre così. Il tennistra romano ha caratteristiche che lo fanno stare ad alti livelli, come la sua corsa sulla destra con il dritto incrociato. Un colpo che non fanno in molti e lui invece lo fa ripetutamente. Un altro che lo ha in faretra è Musetti, ovviamente di Sinner non ne parliamo, per cui possono arrivare anche più successi sul cemento per gli italiani. Darderi come sappiamo è difficile da battere sulla terra, ma sta aggiungendo anche altro sul cemento. Cobolli per molti rappresenta un enigma, io invece sono tranquillissimo dato che ho accettato che abbia momenti nei quali non è mai uguale ed è vario. Darderi e Cobolli hanno la caratteristica che le finali le vincono, mentre Musetti noi”.

Si passa poi al Masters 1000 californiano: “Indian Wells racchiuderà in sé tanta curiosità perché tornano tanti giocatori. Il tabellone di Alcaraz? Ho letto che è stato definito comodo, ma penso che nel suo caso ci potrebbero essere partite che non andranno via così veloci, un bene per il torneo. Ricordiamo che Indian Wells rispetto agli altri cementi all’aperto è uno dei più lenti in assoluto. Ci saranno però palle diverse. Non le Pen ma le Dunlop come ha annunciato Fritz, per cui potrebbe essere più veloce”.

Altro argomento all’ordine del giorno: il miglior dritto del circuito. “Penso non si possa non citare Fonseca, senza dimenticare ovviamente Alcaraz. Sinner ha un finale di dritto notevole, come succedeva a Nadal”.

L’altoatesino sarà uno dei giocatori più da seguire in California: “Vuole giocare in maniera meno conservativa ma, facendo così, è risultato meno efficace come si è visto agli Australian Open. Penso che arrivi ad Indian Wells in buone condizioni e con la voglia di vincere”.

Nel weekend scorso è arrivato anche il successo di Cinà a Pune: “Nella classifica dei tennisti under 19 è il più in alto. Fino all’anno scorso aveva perso diverse finali, questa volta no e lo ha fatto annullando anche 5 match-point”.

Ultima battuta su quanto avvenuto a Stefanini nelle qualificazioni del torneo femminile: “Ha ricevuto sul suo numero WhatsApp una foto di una pistola con un messaggio nel quale le veniva richiesto di perdere al primo turno delle qualificazioni. Minacce di morte vere e proprie. Un qualcosa di incredibile e inaccettabile, tanto che il torneo le ha imposto la scorta”.

