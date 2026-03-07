Perché sono state cancellate le discese dei Mondiali juniores di sci alpino. Rischio mancato recupero

Complicazioni in vista per organizzatori e partecipanti dei Mondiali juniores di sci alpino in corso a Narvik, in Norvegia. Sulle nevi scandinave, infatti, questa avrebbe dovuto essere la giornata dedicata alle gare di discesa, sia femminile sia maschile, ma le condizioni meteo hanno costretto la giuria a cancellare l’intero programma.

La situazione era già diventata delicata nei giorni scorsi, quando erano state annullate le prime prove cronometrate previste per uomini e donne. Un passaggio non secondario, considerando che nella discesa libera il training rappresenta un momento fondamentale per permettere agli atleti di prendere confidenza con il tracciato. L’assenza delle prove aveva quindi già creato qualche difficoltà in un calendario, peraltro, particolarmente compresso.

Il programma odierno prevedeva una nuova prova al mattino: il training femminile era fissato alle 10.00, mentre quello maschile alle 11.00. A seguire, nel pomeriggio, si sarebbero dovute disputare le gare valide per le medaglie: la discesa femminile alle 13.15 e quella maschile alle 14.15.

Nulla di tutto questo, però, andrà in scena. Gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare completamente lo schedule della giornata a causa del forte vento e della scarsa visibilità lungo il tracciato, condizioni che non garantivano standard adeguati di sicurezza. La giuria ha quindi optato per lo stop totale.

Resta ora da capire come verrà riorganizzato il calendario e se ci saranno margini per recuperare le discese non disputate. Al momento il programma ufficiale non prevede recuperi, e non è escluso che le gare possano addirittura non essere più disputate. Per avere un quadro più chiaro sarà necessario attendere le prossime comunicazioni degli organizzatori.