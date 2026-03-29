Perché Sinner-Lehecka non si vedrà in tv in chiaro: il cambio di legge e la scadenza dei diritti

Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, che si giocherà domenica 29 marzo (alle ore 21.00 italiane). Dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, il fuoriclasse altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata anche sul cemento della Florida e ora andrà a caccia del mitico Sunshine Double, ovvero l’accoppiata di trionfi nei due prestigiosi tornei che si disputano in terra statunitense durante questo periodo della stagione.

Il numero 2 del mondo si presenterà all’appuntamento dopo aver travolto il tedesco Alexander Zverev in due set e se la dovrà vedere con il ceco, che ha invece firmato l’impresa agli ottavi di finale contro il padrone di casa Taylor Fritz e beneficiato di una parte di tabellone dove sono uscite tante teste di serie (tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz). Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, dove l’azzurro sarà il grande favorito della vigilia, ma dovrà stare molto attento alla verve del rivale.

Il 24enne incrocerà il coetaneo, numero 22 della classifica internazionale (da domani sarà almeno numero 14 del ranking ATP), con cui conduce per 3-0 nei precedenti. Se Sinner dovesse imporsi, accorcerebbe a 1.190 punti il distacco da Alcaraz nella lotta per il primo posto in classifica e potrebbe operare il sorpasso già in occasione dell’imminente Masters 1000 di Montecarlo.

La finale dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), per gli appassionati in possesso di un abbonamento. Ci poteva essere l’opzione in chiaro visto che Sinner è approdato all’atto conclusivo, ma Sky ha deciso di non mandare in onda l’incontro su TV8.

Ricordiamo che l’obbligo di legge di trasmettere in chiaro semifinali e finali degli Slam e dei Masters 1000 con la presenza di un italiano entrerà in vigore solo allo scadere dei diritti televisivi attualmente in essere, dunque i detentori dei diritti possono decidere se garantire o meno la trasmissione in chiaro, senza abbonamento, di queste partite.

CALENDARIO SINNER-LEHECKA ATP MIAMI OGGI

Domenica 29 marzo

Ore 21.00 Finale ATP Masters 1000 Miami: Jannik Sinner vs Jiri Lehecka – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non è prevista la diretta tv gratis e in chiaro su TV8.