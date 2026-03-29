Sinner-Lehecka si vedrà in chiaro su TV8 oggi? La scelta definitiva di Sky

Oggi, alle 21:00 italiane, la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiří Lehečka non sarà visibile in chiaro. Per capire il perché, bisogna considerare le recenti novità sulla trasmissione degli eventi sportivi.

Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre e firmato dal MIMIT, ha aggiornato l’elenco degli eventi di “particolare rilevanza sociale”, imponendo in futuro la loro trasmissione anche su canali gratuiti. Tra questi rientrano numerosi tornei di tennis, soprattutto semifinali e finali con atleti italiani: Slam, Masters 1000, ATP e WTA Finals, Internazionali d’Italia, Coppa Davis e altre competizioni.

Questa scelta riflette la crescente popolarità del tennis in Italia, trainata dai risultati di Sinner e del movimento azzurro. Tuttavia, la trasmissione in chiaro non è immediata: scatterà solo alla scadenza degli attuali contratti televisivi.

Al momento, i diritti dei principali tornei sono ancora in mano ai broadcaster: ad esempio Sky detiene quelli dei Masters 1000 fino al 2028, mentre altri Slam sono distribuiti tra Sky e Warner Bros Discovery con accordi che arrivano fino al 2030-2031. Fino a queste scadenze, le partite restano disponibili principalmente su canali a pagamento, salvo eventuali accordi o sublicenze per il chiaro.

Inoltre, il decreto lascia alle emittenti la scelta su come trasmettere gli eventi (diretta o differita, integrale o parziale). Un aspetto che aveva fatto pensare che ci sarebbe potuta essere la trasmissione in chiaro, ma nel caso della partita tra Sinner e Lehecka si è deciso di non concederla. La sfida sarà quindi trasmessa solo su Sky Sport e in streaming su piattaforme dedicate.

SINNER-LEHECKA FINALE ATP MIAMI 2026

Domenica 29 marzo – Hard Rock Stadium

Ore 18:30 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [2] – Finale doppio femminile

Non prima delle ore 21:00 Lehecka (CZE) [21]-Sinner (ITA) [2] – Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA, FINALE ATP MIAMI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203). La diretta sarà solo con un abbonamento a pagamento.

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport