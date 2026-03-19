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McLaren rivoluziona la Formula 1: analisi tecnica esclusiva con Giorgio Piola e Biagio Maglienti
La McLaren campione del mondo 2025 cambia tutto e sorprende il paddock con un progetto radicalmente diverso rispetto agli altri team. In questo video analizziamo nel dettaglio le scelte tecniche della scuderia di Woking in vista della grande sfida del 2026.
Con Giorgio Piola entriamo nel cuore della monoposto grazie ai suoi disegni esclusivi: aerodinamica, filosofia progettuale e soluzioni innovative che potrebbero fare scuola.
Insieme a Biagio Maglienti cerchiamo invece di capire cosa è successo davvero in Cina: perché entrambe le McLaren si sono fermate prima della partenza?
Un’analisi completa, tecnica e senza filtri su uno dei progetti più interessanti della nuova era F1.