Perché Andrea Vavassori non gioca con Bolelli a Indian Wells e chi sarà il suo compagno di doppio

Una nuova coppia in “emergenza”. Andrea Vavassori inizia quest’oggi il proprio cammino nel tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. In California, il piemontese cercherà di fare più strada possibile, ma non potrà contare sul contributo del suo partner abituale. Simone Bolelli, infatti, non ci sarà.

Si rompe il duo tricolore che bene ha fatto nell’ultimo biennio, guadagnandosi sul campo la qualificazione al Masters di fine anno e distinguendosi tra le coppie migliori del Tour. Per via di alcuni problemi familiari, Bolelli ha dato forfait e Vavassori ha dovuto pensare al piano B.

“Wave” giocherà, dunque, insieme all’austriaco Alexander Erler. Un tennista che vanta 9 titoli in doppio e i cui risultati migliori sono arrivati insieme al connazionale Lucas Miedler. N.39 del ranking ATP (doppio), Erler e Vavassori affronteranno quest’oggi il duo formato dal britannico Luke Johnson e dal polacco Jan Zielinski, ad aprire il programma sul campo-5 (ore 19:00 italiane).

In caso di vittoria, l’azzurro e l’austriaco giocheranno contro il vincente della sfida tra i francesi Theo Arribage/Albano Olivetti e il doppio degli argentini Maximo Gonzalez e Andrea Molteni.

PROGRAMMA VAVASSORI/ERLER ATP INDIAN WELLS 2026

Stadium 5 – ore 19:00

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

Gabriel Diallo CAN / Evan King USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN